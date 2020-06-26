Тайная полиция Лукашенко начала кампанию запугивания 

Нынешние выборы белорусского президента бьют рекорды по бесчестности и запугиванию граждан. О том, как белорусская власть совершенно теряет всякое понятие о нормах приличий, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик

Начав с арестов неугодных кандидатов, Александр Лукашенко и его присные перешли к тому, что начали хватать их родственников. А теперь настала очередь простых граждан, посмевших усомниться в благости бессменного правления Лукашенко, решившего «не уходить никогда».

Люди в гражданской одежде начали хватать и запихивать в автозаки людей, причем там, где этим налетчикам дают отпор, они быстро отступают. Неужели белорусская власть переходит в режим полноценной хунты, воюющей с собственным народом? Читайте подробности.