Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тайная полиция Лукашенко начала кампанию запугивания 

ИА Regnum 29 минут назад
Тайная полиция Лукашенко начала кампанию запугивания
Фото: РИА Новости
Нынешние выборы белорусского президента бьют рекорды по бесчестности и запугиванию граждан. О том, как белорусская власть совершенно теряет всякое понятие о нормах приличий, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.
Начав с арестов неугодных кандидатов, Александр Лукашенко и его присные перешли к тому, что начали хватать их родственников. А теперь настала очередь простых граждан, посмевших усомниться в благости бессменного правления Лукашенко, решившего «не уходить никогда».
Люди в гражданской одежде начали хватать и запихивать в автозаки людей, причем там, где этим налетчикам дают отпор, они быстро отступают. Неужели белорусская власть переходит в режим полноценной хунты, воюющей с собственным народом? Читайте подробности.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
ИА Regnum: последние новости
Зеленский: «И Крым вернём, и людей вернём» Зеленский: «И Крым вернём, и людей вернём» Названо условие для открытия границ ЕС для россиян Названо условие для открытия границ ЕС для россиян ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
В мире , Юрий Баранчик , Александр Лукашенко , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеян миф о передаче коронавируса
Развеян миф о передаче коронавируса
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Ректор МГИМО оценил предложенные поправки к Конституции
Ректор МГИМО оценил предложенные поправки к Конституции
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение