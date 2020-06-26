Убийство в Берлине: в деле появился еще один россиянин 

В Германии заподозрили еще одного россиянина в причастности к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом, как передает ТАСС, сообщило издание Der Spiegel.
По информации источников издания, в поле зрения немецких правоохранителей попал некий Роман Д., который при оформлении шенгенской визы указал то же место работы, что и подозреваемый Вадим К.
Der Spiegel сообщает, что Роман Д. подал заявление на получение шенгенской визы в один день с подозреваемым в совершении преступления. На территорию Германии он въехал за две недели до убийства на автомобиле через границу с Польшей.
Имя Романа Д. упоминается в обвинительном заключении, при этом о его роли в подготовке убийства не говорится.
Как сообщал «Рамблер», этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в Берлине. Немецкие следователи объявили о задержании по подозрению в совершении убийства 49-летнего гражданина России, а также о том, что есть доказательства причастности к преступлению России и Чечни. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к этому происшествию. В декабре 2019-го МИД Германии обвинил власти России в недостаточном сотрудничестве в расследовании этого убийства и выслал из страны двух сотрудников российского посольства. В июне 2020 года Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в убийстве Хангошвили российскому гражданину Вадиму К., который, по ее мнению, получил на убийство «государственный заказ».