Убийство в Берлине: в деле появился еще один россиянин 

Германии заподозрили еще одного россиянина в причастности к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили . Об этом, как передает ТАСС , сообщило издание Der Spiegel.

По информации источников издания, в поле зрения немецких правоохранителей попал некий Роман Д., который при оформлении шенгенской визы указал то же место работы, что и подозреваемый Вадим К.

Der Spiegel сообщает, что Роман Д. подал заявление на получение шенгенской визы в один день с подозреваемым в совершении преступления. На территорию Германии он въехал за две недели до убийства на автомобиле через границу с Польшей.

Имя Романа Д. упоминается в обвинительном заключении, при этом о его роли в подготовке убийства не говорится.