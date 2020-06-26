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Развеян миф о передаче коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Развеян миф о передаче коронавируса
Фото: ТАСС
Комары оказались неспособны передать коронавирус. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии (ISS).
В исследовании, которое развеивает один из популярных мифов о передаче COVID-19, говорится, что комары не могут способствовать распространению вируса.
«Вирус, который был передан насекомому через зараженную кровь, не способен размножаться и передаваться далее», — говорится в заявлении ISS.
Исследователи также ссылаются на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которому нет доказательств, что кровососущие насекомые могут передавать коронавирус. Причем речь идет как об обычных комарах, так и о тигровых, которые способны распространять вирус долины Чаче, вирус Денге и прочие заболевания.
Ранее российский врач-пульмонолог Александр Пальман развеял миф о курении во время пандемии коронавируса. По его словам, существуют предположения, что резкий отказ от курения может быть опасен для организма. Пальман подчеркнул, что бросать нужно единомоментно, в частности, чтобы снизить риск заболевания COVID-19:
«Если коронавирус станет для человека той последней каплей, которая его подвинет к мысли, что надо бросить курить, то хоть какая-то польза будет от этого события».
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В мире , ВОЗ , Италия
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