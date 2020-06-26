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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия» 

Lenta.ru 29 минут назад
Раскрыта тайна тату «Россия» у полицейского США
Фото: @kpru
Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.
Полицейским оказался местный житель Майкл Аскью (Michael Askew), он женат на россиянке из Хабаровска. Как выяснилось, на предплечье мужчины также вытатуировано и слово «Хабаровск».
На фото с полицейскими США разглядели «русского агента»
На странице Аскью в Facebook указано, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете; в качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске. Судя по записям американца за 2011 и 2012 годы, он уже тогда немного знал русский язык: так, в августе 2011-го он называл свою девушку «my malishka». «Ya Tebya lublyu navsegda Malishka», — написал Аскью в октябре того же года. В декабре 2011-го он женился на россиянке. На их свадьбе был плакат с надписью «Настя и Миша форевз тугез» (вместе навсегда — прим. «Ленты.ру»).
В январе 2018-го бабушка Аскью выложила фотографии с его выпуска из полицейской академии. Примерно тогда же он забросил страницу в Facebook.
Аскью был среди полицейских, обеспечивавших безопасность на акции протеста в Хьюстоне в начале июня. Нашедшие фотографию с его татуировкой российские журналисты тогда пошутили про русского агента среди американских силовиков.
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Комментарии 4
В мире , Хабаровск
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