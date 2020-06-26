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Лукашенко призвал белорусов жить своим умом 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
«Майданутых» хватает: Лукашенко обратился к белорусам
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны жить своим умом. Его слова приводит БЕЛТА.
Он подчеркнул, что не агитирует ни за себя, ни против других кандидатов, однако призвал не голосовать на президентских выборах за кандидатов, которые хотят подвести Белоруссию под внешнее управление. Конкретных фамилий таких кандидатов он не назвал.
«Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента», — сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что не допустит в стране «майданов и революций».
«Лимит революций исчерпали, более того — у нас революционеров нет. А вот "майданутых" у нас хватает. Но майдан нам не нужен. Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят», — считает Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны, в том числе предвыборную кампанию, идет вмешательство. По его словам, с целью дискредитации официальной власти в интернете распространяются «жуткие фейки». Он привел в пример сведения о том, что у его сына в Швейцарии якобы хранится 840 миллионов долларов. Лукашенко отметил, что дезинформация идет из России, и он намерен обсудить эту ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным.
Лукашенко добавил, что вмешательство «кукловодов» во внутренние дела Белоруссии фиксируется также с польской стороны.
Президентские выборы запланированы на 9 августа. Два соперника Лукашенко, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы. Это вызвало акции протеста. Власти заявили, что за Бабарико стояли «кукловоды» из «Газпрома».
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром
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