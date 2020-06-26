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Лукашенко похвалил Россию за парад 

Вероника Полынина и ещё 7 24 минуты назад
Лукашенко похвалил Россию за парад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему понравился Парад Победы в Москве.
«В нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад. При этих условиях они очень большие молодцы», — сказал Лукашенко в ходе посещения предприятия «Беларуськалий».
По словам президента, самое яркое впечатление на него произвел проход по Красной площади белорусской роты почетного караула.
«Там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы, очень трудолюбивые ребята», — приводит «БелТа» слова Лукашенко.
Он отметил, что вся белорусская делегация встала, когда рота почетного караула маршировала по Красной площади.
На следующей неделе Александр Лукашенко снова приедет в Россию — он планирует присутствовать на открытии памятника советскому солдату подо Ржевом 30 июня.
Как сообщал «Рамблер», после Парада Победы на Красной площади Александр Лукашенко назвал Москву «столицей родины».
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Комментарии 4
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Москва
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