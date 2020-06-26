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Российские наемники вторглись в Ливию 

Артём Кульша 53 минуты назад
Российские наемники вторглись в Ливию
Фото: РИА Новости
Иностранные, в том числе российские, наемники вторглись на месторождение нефти Эш-Шарара в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии.
Эш-Шарара, как сообщал «Рамблер», — крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение. Сегодня в ННК сообщили, что вчера туда въехала колонна автомобилей, внутри которых находились иностранные наемники. Они сделали попытку помешать возобновлению добычи нефти. В ННК выразили глубокую обеспокоенность этим.
«Нам не нужны российские и другие иностранные наемники на месторождениях. Нам нужны профессиональные и независимые силы безопасности, которые будут способствовать возобновлению добычи нефти на благо всего ливийского народа», — заявил глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла.
Также он обвинил некоторые страны в том, что публично выражают свое сожаление по поводу неспособности Ливии добывать нефть, в то же время поддерживая силы, препятствующие возобновлению добычи, потому что выигрывают от отсутствия ливийской нефти на мировом рынке.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Мустафа Саналла , ННК , Ливия
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