Российские наемники вторглись в Ливию 

Иностранные, в том числе российские, наемники вторглись на месторождение нефти Эш-Шарара в Ливии . Об этом сообщает пресс-служба Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии.

Эш-Шарара, как сообщал «Рамблер», — крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение. Сегодня в ННК сообщили, что вчера туда въехала колонна автомобилей, внутри которых находились иностранные наемники. Они сделали попытку помешать возобновлению добычи нефти. В ННК выразили глубокую обеспокоенность этим.

«Нам не нужны российские и другие иностранные наемники на месторождениях. Нам нужны профессиональные и независимые силы безопасности, которые будут способствовать возобновлению добычи нефти на благо всего ливийского народа», — заявил глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла.

Также он обвинил некоторые страны в том, что публично выражают свое сожаление по поводу неспособности Ливии добывать нефть, в то же время поддерживая силы, препятствующие возобновлению добычи, потому что выигрывают от отсутствия ливийской нефти на мировом рынке.