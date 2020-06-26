Зеленский пообещал вернуть крымчан 

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поднять в Крыму крымско-татарский флаг. Об этом он заявил во время визита в Херсонскую область, передает РИА «Новости».

Во время общения с гражданами Зеленский получил из рук активистов крымско-татарский флаг. Он заявил, что сохранит этот флаг и именно его поднимет над Крымом, когда Украина вернет полуостров.

«Я положу его в кабинете, чтобы каждый день смотреть и помнить про Крым. Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим сумасшедше», — заявил украинский президент.

Как сообщал «Рамблер», ранее Зеленский заявил, что через несколько лет народ России почувствует стыд из-за присоединения Крыма в 2014 году. Также он выразил уверенность, что однажды Крым вновь станет частью Украины, а без его возврата между российским и украинским народами невозможно единение и нормальное, откровенное, дружеское общение.