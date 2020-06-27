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Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без лидерства США 

ТАСС и ещё 2 27 минут назад
Страны Европы должны серьезно задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться, как раньше, исполнять роль мирового лидера. Такое мнение германский канцлер Ангела Меркель высказала в опубликованном в пятницу интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
"Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим", — заметила канцлер.
Ее слова стали ответом на заявления президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о своем решении сократить контингент в Германии с 35 до 25 тыс. человек, поскольку Берлин недостаточно тратит на оборону в рамках НАТО. По информации европейских и американских СМИ, это решение было принято без каких-либо консультаций с ФРГ или другими странами альянса. Позже госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, заявил, что вывод войск из Германии станет частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру — в Африке, Азии и Европе.
"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также интересы США. Мы в Германии знаем, что мы должны тратить больше на оборону, мы достигли значительного увеличения [расходов] за последние годы и мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала", — сказала Меркель.
Она при этом выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США.
"Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя [расходов], чем во время холодной войны", — заявила она.
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Комментарии 26
В мире , Видео , Европа , США , Ангела Меркель , Дональд Трамп , НАТО , The Guardian
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