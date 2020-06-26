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«120 млн человек»: названо число жертв от COVID-19 в США 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
«120 млн человек»: названо число жертв от COVID-19 в США
Фото: Reuters
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байден заявил, что от коронавируса в США погибли более 120 млн человек. Об этом сообщает Fox News.
По данным издания, такое заявление Байден сделал, выступая 25 июня в Пенсильвании.
«У людей нет работы, люди не знают, куда идти, они не знают, что делать», — подчеркнул политик, уточнив, что сейчас в США «более 120 миллионов погибших из-за COVID-19».
На оплошность своего оппонента отреагировал действующий президент США Дональд Трамп. Приведя в своем аккаунте в Instagram отрывок из речи Байдена, американский лидер подчеркнул, что, если бы он сказал что-то настолько «удручающе глупое», то подвергся бы резкой критике в СМИ.
При этом республиканцы напомнили, что это уже не первая ошибка Байдена и ранее он утверждал, что 150 миллионов американцев погибли от огнестрельного оружия. При этом общая численность населения США составляет около 329 миллионов человек.
«Рамблер» писал, что ранее в США разразился скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Оппоненты обвинили президента США в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы, пытаясь дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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