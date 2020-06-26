«120 млн человек»: названо число жертв от COVID-19 в США 

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байден заявил, что от коронавируса в США погибли более 120 млн человек. Об этом сообщает Fox News.
По данным издания, такое заявление Байден сделал, выступая 25 июня в Пенсильвании.
«У людей нет работы, люди не знают, куда идти, они не знают, что делать», — подчеркнул политик, уточнив, что сейчас в США «более 120 миллионов погибших из-за COVID-19».
На оплошность своего оппонента отреагировал действующий президент США Дональд Трамп. Приведя в своем аккаунте в Instagram отрывок из речи Байдена, американский лидер подчеркнул, что, если бы он сказал что-то настолько «удручающе глупое», то подвергся бы резкой критике в СМИ.
При этом республиканцы напомнили, что это уже не первая ошибка Байдена и ранее он утверждал, что 150 миллионов американцев погибли от огнестрельного оружия. При этом общая численность населения США составляет около 329 миллионов человек.
Joe Biden is very confused.
He just falsely claimed 120 million Americans (more than one-third of the country) died from the coronavirus.
This is after he previously claimed 150 million Americans died from guns.
He's not playing with a full deck, folks. #BarelyThereBiden pic.twitter.com/GwKgdiFjdb— Trump War Room — Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) June 25, 2020
«Рамблер» писал, что ранее в США разразился скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Оппоненты обвинили президента США в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы, пытаясь дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена.