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Мэр Херсона Владимир Миколаенко поздравил жителей города с годовщиной присяги Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ ) фюреру Великогерманского рейха Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает ТАСС.

На рекламных щитах, размещенных в городе, изображена вырезка из газеты ОУН «Самостийная Украина» от 10 июля 1941, где опубликован акт провозглашения Украинского государства.

В третьей статье акта говорится: «Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал— социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

Роман Шухевич. В марте на Украине вступил в силу закон, который уравнивает ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов, лидерами которых были Степан Бандера

ОУН выступала за создание независимого государства, населенного этническими украинцами. Ее боевое крыло Украинская повстанческая армия (УПА) в годы Великой Отечественной войны сначала активно сотрудничало с гитлеровцами, а затем вело боевые действия как против немецких войск, так и против советских частей.

Подполье ОУН-УПА действовало на Украине до середины 1950-х годов. Сам Бандера был убит агентом МГБ СССР в 1959 в Мюнхене.