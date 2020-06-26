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ЕС принял решение по открытию границ с Россией 

Артём Кульша 31 минуту назад
Границы Европейского союза (ЕС) не откроются для граждан России с 1 июля. Об этом собеседник в делегации одного из государств Евросоюза сообщил ТАСС.
Границы ЕС, как сообщал «Рамблер», были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Она началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 9,6 миллиона человек.
Через год: россиян не пустят в Европу
Некоторое время назад власти Европейского союза подготовили первый список стран, для граждан которых границы откроются с 1 июля. России в нем нет.
«И это нормально», — объяснил собеседник ТАСС.
По его словам, Евросоюз не сможет открыть границы для России из-за эпидемиологической ситуации, а нормально это, так как коронавирусная инфекция начала распространяться в России позже, чем в странах Европы. Собеседник агентства добавил, что границы ЕС откроются для России, когда эпидемиологическая ситуация там улучшится.
Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в 11 странах Европы возможно возобновление пандемии коронавирусной инфекции в ближайшее время.
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В мире , Видео , ЕС , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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