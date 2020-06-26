ЕС принял решение по открытию границ с Россией 

Границы Европейского союза (ЕС) не откроются для граждан России с 1 июля. Об этом собеседник в делегации одного из государств Евросоюза сообщил ТАСС.

Границы ЕС, как сообщал «Рамблер», были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Она началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 9,6 миллиона человек.

Некоторое время назад власти Европейского союза подготовили первый список стран, для граждан которых границы откроются с 1 июля. России в нем нет.

«И это нормально», — объяснил собеседник ТАСС.

По его словам, Евросоюз не сможет открыть границы для России из-за эпидемиологической ситуации, а нормально это, так как коронавирусная инфекция начала распространяться в России позже, чем в странах Европы. Собеседник агентства добавил, что границы ЕС откроются для России, когда эпидемиологическая ситуация там улучшится.