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«Позор и стыд»: Саакашвили признал, что РФ опередила Украину по реформам 

News.ru и ещё 3 42 минуты назад
Москва опередила Киев в сфере реформ. Так считает руководитель исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Россия опередила нас на фронте реформ. Позор и стыд. Я так был расстроен, когда послушал все эти факты, — сказал бывший грузинский лидер в эфире «Украины 24».
Саакашвили: на Украине нет государства
Он рассказал, что в субботу общался в онлайн-формате с владельцем харьковского завода холодильников. По словам Саакашвили, предприниматель, работающий в двух странах, поделился с ним мнением о том, где бизнесменам проще работать — на Украине или в России.
Вот, в России намного легче делать. Но даже там легче вести экономическую активность и свободнее дышится, чем в нашей демократической Украине. Потому что у нас есть армия чиновников, которая является такими же врагами нашей страны, как внешний враг, — привёл Саакашвили слова директора предприятия.
Кроме того он отметил, что Россия опережает Украину в вопросах эффективности налоговой системы и поддержки предпринимателей.
Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В настоящее время политик проживает на Украине, в 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.
Саакашвили, по украинским законам, не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность. Не так давно политик сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны. Саакашвили назвал происходящее «балканским сценарием» и заявил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.
Как писал NEWS.ru, до этого глава исполкома Нацсовета реформ заявил, что Украина может столкнуться с голодом, потому что страна стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы.
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Комментарии 11
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия , Киев
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