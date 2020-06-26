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Бунтующие захватили город в США и попали на видео 

Вадим Дроздов 59 минут назад
Протесты в США после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда до сих продолжаются. Толпы людей все так же выходят на улицы, занимаются вандализмом и кричат о том, что жизни чернокожих важны. У бунтующих появилась неофициальная столица — Сиэтл. Его даже провозгласили независимой автономной зоной. Такой зоной Сиэтл и являлся с 8-го июня. Туда приезжали недовольные со всей страны. Но теперь протестующие покинули этот город, оставив в нем свои баррикады, граффити и плакаты с лозунгами.
Примеру Сиэтла теперь пытается следовать Вашингтон. Там протестующие хотят объявить автономную зону Черного дома. Пока их сдерживает полиция.
В мире , Видео , США
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