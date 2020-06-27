Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом, сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты, число умерших пациентов с COVID-19 превысило 125 тысяч. Согласно информации университета, за все время в США зафиксировали 2 467 510 случаев заражения, свыше 663 тысяч человек выздоровели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом в стране снижается количество летальных исходов.