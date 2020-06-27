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Reuters: число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд 

РИА Новости и ещё 35 58 минут назад
Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом, сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.
По данным университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты, число умерших пациентов с COVID-19 превысило 125 тысяч. Согласно информации университета, за все время в США зафиксировали 2 467 510 случаев заражения, свыше 663 тысяч человек выздоровели.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом в стране снижается количество летальных исходов.
В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, число случаев заражения в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек.
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В мире , Видео , США , Законопроекты , Дональд Трамп , ВОЗ , Reuters
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