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От коронавируса в мире умерли почти 480 тысяч человек 

РИА Новости 41 минуту назад
Более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за сутки, общее число заболевших превысило 9,2 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире выявлено 5336 летальных исходов. Общее число пациентов, скончавшихся от коронавируса, во всем мире составило 479 133, число заболевших достигло 9 296 202.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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