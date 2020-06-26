«У людей нет работы, они не знают, что делать»

Байден оговорился, когда выступал в Пенсильвании, передает Fox News.

Он заявил, что у людей в США «нет работы, люди не знают, куда идти, они не знают, что делать».

«Теперь у нас более 120 млн погибших от COVID», — сказал он.

Республиканцы увидели в заявлении Байдена доказательство того, что бывший вице-президент США не в своем уме, передает RT.

Вероятно, Байден сам заметил свою ошибку, но распространяемое в Сети видео обрывается после его заявления.