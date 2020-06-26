«У людей нет работы, они не знают, что делать»

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в США жертвами коронавируса стали 120 млн человек.
Байден оговорился, когда выступал в Пенсильвании, передает Fox News.
Он заявил, что у людей в США «нет работы, люди не знают, куда идти, они не знают, что делать».
«Теперь у нас более 120 млн погибших от COVID», — сказал он.
Республиканцы увидели в заявлении Байдена доказательство того, что бывший вице-президент США не в своем уме, передает RT.
Вероятно, Байден сам заметил свою ошибку, но распространяемое в Сети видео обрывается после его заявления.