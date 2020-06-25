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США пожалуются на Германию на саммите НАТО 

Экспресс газета и ещё 3 24 минуты назад
США пожалуются на Германию в НАТО
Фото: globallookpress.com
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что американский министр обороны Марк Эспер обсудит на саммите НАТО вывод войск США из Германии, пишет издание «Взгляд».
«Секретарь Эспер сегодня находится в Лондоне, а завтра будет в Брюсселе, чтобы изложить на саммите НАТО наши планы и то, как мы собираемся реализовывать их на практике», — сказал Помпео.
Накануне американский президент Дональд Трамп рассказал, что США выводит из Германии войска в Польшу и сократит воинский контингент до 25 тыс. человек. Многие немецкие политики отметили, что больше не нуждаются в воинском контингенте Соединенных Штатов ФРГ.
Ранее «Экспресс газета» писала, что США ввели новые санкции против Ирана.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , Политика , США , Марк Эспер , Дональд Трамп , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Германия
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