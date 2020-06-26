Черногория снова ввела карантин 

В республике запрещено проводить спортивные соревнования и шоу, а также политические мероприятия на открытом воздухе. Потому что за предыдущую декаду в стране вспышка коронавируса — сто новых случаев, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Reuters. В Черногории ограничения были сняты всего месяц назад.

Не лучше пандемическая обстановка и у соседей: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Сербии и в Хорватии. Загреб возобновляет карантин на 2 недели для всех приезжих из других стран Балканского полуострова.