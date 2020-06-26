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Черногория снова ввела карантин 

Вести Подмосковья и ещё 6 1 час назад
Черногория снова ввела карантин
Фото: открытые источники
В республике запрещено проводить спортивные соревнования и шоу, а также политические мероприятия на открытом воздухе. Потому что за предыдущую декаду в стране вспышка коронавируса — сто новых случаев, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Reuters. В Черногории ограничения были сняты всего месяц назад.
Не лучше пандемическая обстановка и у соседей: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Сербии и в Хорватии. Загреб возобновляет карантин на 2 недели для всех приезжих из других стран Балканского полуострова.
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В мире , Эхо Москвы , Reuters , Черногория
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