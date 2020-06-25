МИД высмеял флаг ЛГБТ на здании посольства США

Министерство иностранных дел ( МИД России высмеяло появление флага ЛГБТИ на здании посольства США Москве . Об этом сообщает ТАСС.

ЛГБТИ — сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Сегодня, как сообщал «Рамблер», отмечается День флага ЛГБТИ. По этому случаю посольство США в Москве вывесило его на своем здании.

«Права ЛГБТИ — это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований», — сказано в публикации посольства в фейсбуке.

В комментариях к ней МИД России разместил ссылку на песню французского композитора Поля Мориа El Bimbo («Шалунья»), известную в том числе тем, что звучит в американском фильме «Полицейская академия» в сценах, разворачивающихся в гей-баре «Голубая устрица».