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МИД поиздевался над США из-за флага ЛГБТ 

Артём Кульша и ещё 3 1 час назад
МИД высмеял флаг ЛГБТ на здании посольства США
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел (МИД) России высмеяло появление флага ЛГБТИ на здании посольства США в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
ЛГБТИ — сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Сегодня, как сообщал «Рамблер», отмечается День флага ЛГБТИ. По этому случаю посольство США в Москве вывесило его на своем здании.
«Права ЛГБТИ — это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований», — сказано в публикации посольства в фейсбуке.
В комментариях к ней МИД России разместил ссылку на песню французского композитора Поля Мориа El Bimbo («Шалунья»), известную в том числе тем, что звучит в американском фильме «Полицейская академия» в сценах, разворачивающихся в гей-баре «Голубая устрица».
«Для поддержания вашего жизнерадостного и веселого настроения в столь сложное время для Америки, которая должна была стать снова великой», — добавил МИД.
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Комментарии
В мире , Политика , Поль Мориа , МИД , Москва , США
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