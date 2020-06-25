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Пашинян назвал ошибку властей Армении при борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Пашинян назвал ошибку властей при борьбе с COVID
Фото: globallookpress.com
Во время режима ЧП власти ввели ограничения на свободу слова, но затем отменили их по призыву оппозиции, заявил Пашинян во время своего выступления в парламенте.
«Когда вы говорите, в чем мы ошиблись — отвечу: в этом, когда по призыву оппозиции и международных структур сняли ограничения. И свобода слова и социальных сетей, от которых мы не отказываемся, толкают людей на смерть», — сказал глава правительства.
По словам Пашиняна, некоторые политические силы полагают, что, чем больше людей заразится коронавирусом и умрет, тем больше у них будет возможностей делать громкие заявления.
По последним данным, в Армении было зафиксировано 22 488 случаев коронавируса. Умерли 397 пациентов, выздоровели 11 335.
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В мире , Армения
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