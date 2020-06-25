Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии 

Lenta.ru 50 минут назад
Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии
Фото: Reuters
В пригороде Мюнхена в Германии произошел инцидент с участием украинских и польских дальнобойщиков. Мужчины подрались из-за отказа первых выпить вместе. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Выходцы из Украины 47 и 60 лет сидели в зоне отдыха, когда около 11 часов вечера к ним подошел 40-летний поляк в нетрезвом состоянии. Он предложил коллегам выпить водку, те отказались. Тогда поляк разозлился и, вооружившись железной палкой, набросился на мужчин.
Украинцы попытались укрыться в машинах, однако напавший позвал на помощь еще одного выходца из Польши. Предположительно, тот также был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчинам удалось вытащить одного из водителей. Они избили его ногами и попытались задушить полотенцем.
В результате нападения украинцы получили травмы разной степени тяжести. Один из них госпитализирован. Поляки арестованы и находятся под стражей.
В феврале в Польше жестоко избили пятерых граждан России, Украины и Белоруссии. Преступники при нападении выкрикивали, в частности, националистический лозунг «Польша для поляков» и оскорбительные фразы в отношении двоих украинцев. Известно, что среди пострадавших была женщина.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Последние новости
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии США предупредили Россию об изоляции в ООН США предупредили Россию об изоляции в ООН
Комментарии 1
В мире , Украина , Германия , Мюнхен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Бурятии на прииске расчленяли медведей
В Бурятии на прииске расчленяли медведей
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение