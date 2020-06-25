США хотят сжечь 

Американская система власти будет «сожжена», если власти не выполнят требования протестующих против расовой дискриминации в стране, заявил в интервью телеканалу Fox News руководитель нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter (BLM) Хоук Ньюсом. При этом активист призвал журналистов трактовать его слова как образно, так и буквально.

Заявление Ньюсома прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать его высказывание, в котором он оправдывает насильственную борьбу за права афроамериканцев в США. Он подчеркнул, что в Соединенных штатах система власти изначально была построена на применении силы, поэтому обвинения в излишней склонности активистов BLM к насилию по меньшей мере лицемерны. При этом Ньюсом привел в пример политику США в современной истории: по его словам, американское руководство вмешивается в дела других стран, подрывает режимы и продвигает лидеров, которые ему нравятся.

«Если эта страна не даст нам того, чего мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее», — констатировал активист.

Он отметил, что его слова можно трактовать «как образно, так и буквально». Резюмируя вышесказанное, Ньюсом заявил что стремится установить в стране «черное народовластие любой ценой».

Как сообщал «Рамблер», волна протестов прокатилась по США после убийства в Миннеаполисе чернокожего подозреваемого по имени Джордж Флойд: полицейский применил удушающий прием, в результате мужчина скончался. Впоследствии митинги во многих американских городах переросли в беспорядки.