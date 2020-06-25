Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США хотят сжечь 

Павел Тиунов 46 минут назад
США хотят сжечь
Фото: globallookpress.com
Американская система власти будет «сожжена», если власти не выполнят требования протестующих против расовой дискриминации в стране, заявил в интервью телеканалу Fox News руководитель нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter (BLM) Хоук Ньюсом. При этом активист призвал журналистов трактовать его слова как образно, так и буквально.
Заявление Ньюсома прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать его высказывание, в котором он оправдывает насильственную борьбу за права афроамериканцев в США. Он подчеркнул, что в Соединенных штатах система власти изначально была построена на применении силы, поэтому обвинения в излишней склонности активистов BLM к насилию по меньшей мере лицемерны. При этом Ньюсом привел в пример политику США в современной истории: по его словам, американское руководство вмешивается в дела других стран, подрывает режимы и продвигает лидеров, которые ему нравятся.
«Если эта страна не даст нам того, чего мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее», — констатировал активист.
Он отметил, что его слова можно трактовать «как образно, так и буквально». Резюмируя вышесказанное, Ньюсом заявил что стремится установить в стране «черное народовластие любой ценой».
Как сообщал «Рамблер», волна протестов прокатилась по США после убийства в Миннеаполисе чернокожего подозреваемого по имени Джордж Флойд: полицейский применил удушающий прием, в результате мужчина скончался. Впоследствии митинги во многих американских городах переросли в беспорядки.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Комментарии 3
В мире , Fox News , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В РФ высказались о словах Зеленского про парад Победы
В РФ высказались о словах Зеленского про парад Победы
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение