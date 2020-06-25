На Украине приняли решение наложить арест на 18 иностранных судов за «нарушение порядка захода в порты Крыма » и намерены объявить их в розыск. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, с ходатайствами о наложении арестов на иностранные морские суда выступила прокуратура Автономной республики Крым, которая входит в Генпрокуратуру Украины, и расположена за пределами полуострова.

«На данный момент наложен арест на 18 судов-нарушителей. Прокуратура планирует обратиться к украинскому бюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы иностранным государствам о международной правовой помощи с целью выполнения арестов», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В украинской прокуратуре напомнили, что порты Крыма закрыты с 2014 года, и заход в них судов под иностранным флагом «квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины», что влечет за собой уголовную ответственность.

В ведомстве также пояснили, что «нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана».

«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.