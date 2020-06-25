Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина решила арестовать иностранные суда из-за Крыма 

Алиса Селезнёва и ещё 3 24 минуты назад
На Украине приняли решение наложить арест на 18 иностранных судов за «нарушение порядка захода в порты Крыма» и намерены объявить их в розыск. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, с ходатайствами о наложении арестов на иностранные морские суда выступила прокуратура Автономной республики Крым, которая входит в Генпрокуратуру Украины, и расположена за пределами полуострова.
Киев потирает руки: Москва дорого заплатит за Крым
«На данный момент наложен арест на 18 судов-нарушителей. Прокуратура планирует обратиться к украинскому бюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы иностранным государствам о международной правовой помощи с целью выполнения арестов», — цитирует агентство сообщение ведомства.
В украинской прокуратуре напомнили, что порты Крыма закрыты с 2014 года, и заход в них судов под иностранным флагом «квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины», что влечет за собой уголовную ответственность.
В ведомстве также пояснили, что «нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана».
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
Комментарии 132
В мире , Видео , Украина , Генпрокуратура РФ , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Собчак прокомментировала слухи о любовнице Харламова
Собчак прокомментировала слухи о любовнице Харламова
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение