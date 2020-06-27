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Коронавирусом в Индии заразились более полумиллиона человек 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Более 500 тысяч человек в Индии заразились COVID-19
Фото: Mukherjee Arindam/ABACA
Власти Индии за сутки зафиксировали более 18,5 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории страны, общее число заболевших превысило 500 тыс. человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные минздрава страны.
По данным, ведомства с начала пандемии инфекцией заразились 508 953 человек. В настоящее время в больницах проходят лечение 197 387 пациентов.
Число погибших в Индии из-за инфекции на сегодняшний день составляет 15 685, выздоровевших — 295 880.
Согласно статистике, Индия вышла на четвертое место по распространению инфекции среди всех стран, обогнав Италию, Испанию и Великобританию.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , COVID-19 , ВОЗ , Индия
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