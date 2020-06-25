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Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
В швейцарских Альпах после снятия карантина акробаты устроили шоу на знаменитых высокогорных канатных дорогах. При этом во время своего выступления в районе курортной деревни Ле Диабльре канатоходцы установили несколько мировых рекордов.
Акробату Фредди Ноку удалось пройти на 40-метровой высоте по стальному тросу с большим уклоном. А Рамон Картинер поразил тем, что прогулялся в «колесе смерти» над пропастью. Мужчина выполнил несколько опасных трюков как внутри вращающегося металлического маятника, так и снаружи.
В мире , Видео , Европа
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