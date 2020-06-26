Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европа откроет границы для 18 стран 

Lenta.ru и ещё 3 40 минут назад
Европа откроет границы для 18 стран
Фото: РИА Новости
Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран для открытия границ с 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Границы Европы для России и США останутся закрытыми после 1 июля. Отмечается, что такое решение было принято в соответствии с эпидемиологическими критериям.
По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.
Ранее сообщалось, что список государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, будет постоянно пересматриваться и обновляться. Как только станет очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, она войдет в перечень, сообщил источник в делегации одного из государств ЕС.
Ранее другие государства также временно отказали россиянам во въезде из-за повышенной угрозы распространения коронавируса в России. Среди них в том числе оказались Турция и Тунис.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Последние новости
Серебренникова приговорили к условному сроку Серебренникова приговорили к условному сроку Предсказавший эпидемию COVID-19 российский вирусолог назвал сроки второй волны Предсказавший эпидемию COVID-19 российский вирусолог назвал сроки второй волны Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия» Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Комментарии
В мире , Азия , ЕС , ИТАР-ТАСС , Брюссель , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Крыму: в результате взрыва пострадали люди
ЧП в Крыму: в результате взрыва пострадали люди
Названа сумма ущерба по делу «Седьмой студии»
Названа сумма ущерба по делу «Седьмой студии»
«Что не сказал Путин»
«Что не сказал Путин»
Названа опасность гаджетов перед сном
Названа опасность гаджетов перед сном
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение