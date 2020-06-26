Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Disney изменит аттракционы в парках из-за обвинений в расизме 

Lenta.ru и ещё 6 42 минуты назад
Американская компания The Walt Disney Company изменит тематику аттракционов в своих парках развлечений из-за обвинений в расизме. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.
Уточняется, что изменения коснутся двух парков — Disney World Resort в Орландо (Флопида) и Disneyland в Анахайме (Калифорния).
Представители компании сообщили, что обвинения в расизме были связаны с водным аттракционом Splash Mountain. Водная горка связана с тематикой фильма 1946 года «Песня юга» (Song of the South) Уилфреда Джексона. Теперь же компания переделает аттракцион в стиле мультфильма 2009 года «Принцесса и лягушка», главной героиней которого является чернокожая принцесса по имени Тиана.
В петиции, опубликованная на сайте Change.org, сообщается, что поездка на аттракционе, который находится в парках во Флориде, Калифорнии и Японии, «пропитана чрезвычайно проблематичными и расистскими стереотипами» из фильма 1946 года. Авторы обращения потребовали редизайна, им удалось собрать более 20 тысяч подписей.
Ранее американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
До этого американские интернет-пользователи возмутились отказом стримингового сервиса HBO Max показывать классический фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами. Они назвали это началом «сжигания книг и культурных чисток левых».
25 мая Джордж Флойд был арестован возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре после ареста мужчина скончался. После его гибели десятки городов США охватили акции протеста. В некоторых случаях протесты сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.
Последние новости
В Москве умерли еще 25 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 25 человек с коронавирусом В затворничестве Байдена увидели плюсы В затворничестве Байдена увидели плюсы Стало известно о новом обращении Путина к россиянам Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Комментарии 9
В мире , Видео , Другое , Walt Disney , Орландо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина нервного срыва солдата на параде Победы
Названа причина нервного срыва солдата на параде Победы
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Украина возмутилась заявлением сербского министра
Украина возмутилась заявлением сербского министра
Видео
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение