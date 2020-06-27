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Генсек ООН оценил критику Трампа действий ВОЗ во время пандемии 

RT на русском и ещё 28 13 минут назад
Генсек ООН оценил критику Трампа действий ВОЗ
Фото: ТАСС
Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью газете Le Figaro прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за якобы недостаточное реагирование на ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Он подчеркнул, что в будущем необходимо провести расследование возникновения и распространения пандемии и оценить эффективность действий ВОЗ, государств —членов и других сторон.
«Этот анализ должен быть сделан, это очевидно. Но могу вам сказать, я знаю представителей руководства ВОЗ, они не находятся под контролем какой-либо страны», — добавил Гутерреш.
По его словам, ВОЗ «всегда действует добросовестно» для «наилучшего сотрудничества» с членами организации.
В конце мая Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ по итогам расследования реагирования организации на ситуацию с пандемией COVID-19 и из-за «тревожащего отсутствия независимости от КНР».
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, пообещал провести оценку действий организации во время пандемии.
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В мире , США , COVID-19 , Антониу Гутерреш , Дональд Трамп , ООН , ВОЗ , Le Figaro
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