Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что «запущен процесс по уничтожению Украины». Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — отметил Кива.
Он подчеркнул, что план «по разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию» будет реализовываться через праворадикальные организации.
По словам политика, на Украине «физическому воздействию и запугиванию» подвергаются простые граждане, бизнесмены и представители власти.
«23 июня в Ровенской области во время приема граждан депутат от «Слуги народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению со стороны радикальных молодчиков», — напомнил парламентарий и пообещал «противостоять хаосу».
«Рамблер» писал, что ранее Илья Кива заявил о неспособности президента Украины Владимира Зеленского «собрать страну и навести порядок».