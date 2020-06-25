«Запущен процесс по уничтожению Украины» 

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«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — отметил Кива.

Он подчеркнул, что план «по разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию» будет реализовываться через праворадикальные организации.

По словам политика, на Украине «физическому воздействию и запугиванию» подвергаются простые граждане, бизнесмены и представители власти.

«23 июня в Ровенской области во время приема граждан депутат от «Слуги народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению со стороны радикальных молодчиков», — напомнил парламентарий и пообещал «противостоять хаосу».