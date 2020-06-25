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Миру предрекли 10 миллионов заболевших коронавирусом через неделю 

Lenta.ru 36 минут назад
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире на следующей неделе превысит десять миллионов человек. Это предрек генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он уточнил, что сейчас ВОЗ знает о более чем 9,1 миллиона зараженных. По подсчетам организации, умерли более 473 тысяч пациентов.
По данным портала Worldometers, отметку в девять миллионов инфицированных мир перешагнул 22 июня. Отметка в семь миллионов была преодолена за две недели до этого, 7 июня.
По информации проекта Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в 188 странах заразились 9 391 433 человека. В тройку лидеров входят США (2,37 миллиона пациентов), Бразилия (1,18 миллиона) и Россия (606 тысяч). Умерли 481 036 человек.
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