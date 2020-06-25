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Мадуро рассказал о готовности провести референдум по свое отставке 

Газета.Ru и ещё 4 44 минуты назад
Мадуро готов к референдуму по своей отставке
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести референдум в стране по факту своей отставки. Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления, трансляция которого велась в Twitter.
По его словам, референдум может пройти в 2022 году.
Политик добавил, что для его проведения необходимо собрать определенное количество подписей, которое он планирует на 10 января 2022 года. Президент подчеркнул, что сторонники идеи о проведении референдума "об отзыве мандата президента Мадуро" могут "выйти на улицы и собрать подписи граждан".
21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , Венесуэла
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