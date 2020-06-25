Мадуро готов к референдуму по своей отставке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести референдум в стране по факту своей отставки. Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления, трансляция которого велась в Twitter.

По его словам, референдум может пройти в 2022 году.

Политик добавил, что для его проведения необходимо собрать определенное количество подписей, которое он планирует на 10 января 2022 года. Президент подчеркнул, что сторонники идеи о проведении референдума "об отзыве мандата президента Мадуро" могут "выйти на улицы и собрать подписи граждан".