По словам Трампа, решение о переброске части войск США из Германии в Польшу «посылает мощный сигнал России », передает ТАСС.

При этом глава американской администрации выразил мнение, что «более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов через трубопровод».

«Они [Германия] тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не работает. Я думаю, что это очень плохо», — заявил глава Белого дома, предположив, что «жители Германии недовольны» этим. «Я не думаю, что Польша получает какие-либо энергоресурсы из российского трубопровода», — отметил Трамп.

Американский лидер также ответил на адресованный Дуде вопрос о Крыме.

«Это было в 2014 году, когда Россия хорошо проводила время с президентом [Бараком] Обамой и [вице-президентом] сонным Джо Байденом. Они были у власти. Они были до нас. Такое бы не произошло при нас и не произойдет при нас», — сказал Трамп.

«С учетом всего сказанного мы рассчитываем поладить с Россией. Мы рассчитываем поладить со всеми», — сказал глава американской администрации.

В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».