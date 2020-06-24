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Трамп задействовал закон военного времени 

Газета.Ru и ещё 4 49 минут назад
Трамп задействовал закон военного времени
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям, пишет Белый дом.
"Без мер президента в соответствии с разделом 303 закона нельзя разумно ожидать, что промышленность Соединенных Штатов сможет адекватно и своевременно обеспечить производство сверхвысоких и высокотемпературных композитов для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических систем запуска", — говорится в распоряжении президента.
По словам Трампа, действия в соответствии с законом являются наиболее эффективными и целесообразными.
Ранее Пентагон признал, что США отстают от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия. В этом году Трамп уже использовал этот закон, чтобы произвести необходимое медицинское оборудование в условиях коронавируса.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Дональд Трамп , Пентагон
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