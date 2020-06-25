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В Иране прокомментировали американские санкции 

РИА Новости и ещё 2 22 минуты назад
Санкции, которые США вводят против капитанов иранских танкеров за поставки топлива в Венесуэлу, свидетельствуют о провале давления Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против пяти капитанов иранских танкеров за поставки топлива в Венесуэлу.
"Отчаянные шаги США против иранских граждан, как те, о которых объявил Помпео, … лишь свидетельствуют о жалком провале так называемого "максимального давления". Несмотря на давление со стороны США, Иран и Венесуэла остаются непоколебимыми в борьбе с незаконными американскими санкциями", — написал Мусави в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того, как пять иранских танкеров отправились в латиноамериканскую страну, рассматривался вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
Венесуэла уже подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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Комментарии 2
В мире , Ближний Восток , Видео , Конфликты , США , Санкции США , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , Wall Street Journal
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