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Коронавирус «поставил США на колени» 

Аргументы Недели 1 час назад
Коронавирус «поставил США на колени»
Фото: globallookpress.com
В Соединенных Штатах назрел кризис из-за коронавируса. Причиной этому стало недостаточное финансирование системы здравоохранения. С такими тезисами выступил глава Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Громкое заявление прозвучало с трибуны конгресса. Именно там выступал главный медик Соединенных Штатов.
«Мы все сделали все возможное, чтобы справиться с этим вирусом, и реальность такова, что он поставил нацию на колени», — обрушился с критикой Роберт Редфилд в адрес официального Вашингтона: «Основные возможности системы общественого здравоохранения в США были значительно недофинансированы. Это происходило в течение долгого времени. Нам нужны срочные инвестиции».
Роберт Редфилд обвинил недальновидность Дональда Трампа. Тот преуменьшал риски и неадкватно оценил ущерб, которые может нанести Соединенным Штатам пандемия. Вдобавок к тому теперь Дональд Трамп требует уменьшить количество тестов. В этом ему видится решение проблемы коронавируса в США.
«Это делает Соединенные Штаты плохими», — заявил президент США на митинге в Оклахоме, а потом потребовал от врачей делать меньше тестов.
Поначалу все подумали, что это шутка. Уменьшение количества тестов не поможет справиться с эпидемией. Но уже в общении с журналистами американский лидер заявил, что его слова не были шуткой. Медикам даже пришлось успокаивать общественность: они не собираются уменьшать количество тестов. И даже наоборот. В ближайшее время врачи планируют увеличить их число.
Сейчас Соединенные Штаты являются лидером в коронавирусной статистике. Раньше первое место среди американских штатов занимал Нью-Йорк. Однако теперь эстафету перехватила Калифорния. Пока США стоят на коленях перед пандемией.
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В мире , Дональд Трамп , США
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