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Лукашенко назвал Москву столицей родины 

News.ru 2 часа назад
Лукашенко назвал Москву столицей родины
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находясь на трибуне во время парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, пожелал поприветствовавшим его россиянам не болеть. Также он назвал Москву «столицей родины».
Лидерам иностранных государств, посетившим юбилейный парад, с трибун на Красной площади россияне выкрикивали слова благодарности за то, что они приехали.
В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте, — цитирует РИА Новости ответ Лукашенко.
Как писал NEWS.ru, на центральной трибуне во время парада находились президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В их числе лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Принимал парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал — главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. В юбилейном параде Победы приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 самолётов и вертолётов.
Власти РФ приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
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Комментарии
В мире , Сергей Шойгу , Анатолий Бибилов , Олег Салюков , Игорь Додон , Аслан Бжания , Шавкат Мирзиеев , Сооронбай Жээнбеков , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Милорад Додик , Александр Вучич , РИА Новости , Москва
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