Лукашенко назвал Москву столицей родины 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко , находясь на трибуне во время парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, пожелал поприветствовавшим его россиянам не болеть. Также он назвал Москву «столицей родины».

Лидерам иностранных государств, посетившим юбилейный парад, с трибун на Красной площади россияне выкрикивали слова благодарности за то, что они приехали.

В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте, — цитирует РИА Новости ответ Лукашенко.

Принимал парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу , командовал — главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков . В юбилейном параде Победы приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 самолётов и вертолётов.

Власти РФ приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.