Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию

Два члена киргизской делегации, которая участвовала в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве , по прилете из российской столицы были госпитализированы с диагнозом — коронавирус, сообщает РИА Новости. Президент Киргизии сдал отрицательный тест.

Как сообщал «Рамблер», о том, что два представителя киргизской делегации заболели COVID-19, стало известно накануне. Тесты, сделанные в российской столице, показали положительный результат: коронавирусом заразились заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, а также один из сотрудников службы безопасности. В связи с этим обстоятельством президент республики Сооронбай Жээнбеков отказался от присутствия на параде Победы.

25 июня киргизская делегация вернулась на родину. Заболевшие были сразу же помещены в Республиканскую инфекционную больницу, сообщил журналистам замминистра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев. Остальные члены делегации, по его словам, в настоящее время пребывают в обсерваторе до тех пор, пока не станут известны результаты их анализов.

На данный момент уже известно, что тест президента страны Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат.