Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У членов киргизской делегации выявлен COVID-19 по прилете из Москвы 

Павел Тиунов и ещё 41 1 час назад
Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию
Фото: РИА Новости
Два члена киргизской делегации, которая участвовала в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве, по прилете из российской столицы были госпитализированы с диагнозом — коронавирус, сообщает РИА Новости. Президент Киргизии сдал отрицательный тест.
Как сообщал «Рамблер», о том, что два представителя киргизской делегации заболели COVID-19, стало известно накануне. Тесты, сделанные в российской столице, показали положительный результат: коронавирусом заразились заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, а также один из сотрудников службы безопасности. В связи с этим обстоятельством президент республики Сооронбай Жээнбеков отказался от присутствия на параде Победы.
25 июня киргизская делегация вернулась на родину. Заболевшие были сразу же помещены в Республиканскую инфекционную больницу, сообщил журналистам замминистра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев. Остальные члены делегации, по его словам, в настоящее время пребывают в обсерваторе до тех пор, пока не станут известны результаты их анализов.
На данный момент уже известно, что тест президента страны Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Комментарии
В мире , Ситуация в мире , Самоизоляция , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Украина возмутилась заявлением сербского министра
Украина возмутилась заявлением сербского министра
Чехова оголилась по просьбам мужчин
Чехова оголилась по просьбам мужчин
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Видео
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение