Россиянам назвали дату открытия границ Евросоюза

По словам посла России в Бельгии Александра Токовинина, Россия пока не войдет в число стран, для которых Евросоюз откроет границу с 1 июля. Дипломат выразил надежду, что через год этот вопрос будет решен, пишет «Интерфакс».

Как сообщал «Рамблер», с 1 июля страны Евросоюза намерены открыть границы для стран, ситуация с коронавирусом в которых «такая же, как в ЕС или лучше». Однако, по данным The New York Times, ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей США, Бразилии и России.

Россия вероятнее всего не войдет в число стран, для граждан которых с 1 июля будет открыт доступ в страны ЕС, пояснил посол Александр Токовинин