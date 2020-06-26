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Только через год: когда россияне смогут поехать в Европу 

Алиса Селезнёва и ещё 12 17 минут назад
Россиянам назвали дату открытия границ Евросоюза
Фото: ТАСС
По словам посла России в Бельгии Александра Токовинина, Россия пока не войдет в число стран, для которых Евросоюз откроет границу с 1 июля. Дипломат выразил надежду, что через год этот вопрос будет решен, пишет «Интерфакс».
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Как сообщал «Рамблер», с 1 июля страны Евросоюза намерены открыть границы для стран, ситуация с коронавирусом в которых «такая же, как в ЕС или лучше». Однако, по данным The New York Times, ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей США, Бразилии и России.
Россия вероятнее всего не войдет в число стран, для граждан которых с 1 июля будет открыт доступ в страны ЕС, пояснил посол Александр Токовинин.
«Мы надеемся, что уж во всяком случае через год эти проблемы будут решены», — подчеркнул дипломат.
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В мире , Ситуация в мире , Александр Токовинин , ЕС , Интерфакс , New York Times
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