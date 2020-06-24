У членов прибывшей на парад делегации выявили COVID-19

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Президент Киргиии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.

Коронавирус выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента и одного сотрудника охраны, указано в сообщении.

Ранее президент Киргиии Сооронбай Жээнбеков и его сопровождающие прибыли в Москву для посещения парада Победы.