Почему Киев вспомнил о плате за Севастополь

«Подобное заявление вполне ожидаемо. Это все находится в контексте тех претензий, которые есть у Украины к России. Это политическое заявление», — считает он. Политолог отметил, что деньги, которые платила Москва Киеву за базирование флота были небольшими в сравнении с мировой практикой.

При этом Окара допускает, что дело может дойти до международного суда. Однако он подчеркнул, что выиграть Украине процесс будет сложно. По словам политолога, Киев в 2014 году вышел в одностороннем порядке из Харьковского соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе.