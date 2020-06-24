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Политолог объяснил, почему Киев вспомнил о плате за Севастополь 

Ura.Ru 26 минут назад
Почему Киев вспомнил о плате за Севастополь
Фото: РИА Новости
Украина вспомнила о долге России за базирование флота в Крыму, чтобы найти причину для очередной претензии. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Андрей Окара.
«Подобное заявление вполне ожидаемо. Это все находится в контексте тех претензий, которые есть у Украины к России. Это политическое заявление», — считает он. Политолог отметил, что деньги, которые платила Москва Киеву за базирование флота были небольшими в сравнении с мировой практикой.
При этом Окара допускает, что дело может дойти до международного суда. Однако он подчеркнул, что выиграть Украине процесс будет сложно. По словам политолога, Киев в 2014 году вышел в одностороннем порядке из Харьковского соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе.
Ранее министр иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна Киеву деньги за базирование флота в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила нападки Украины нежеланием заниматься настоящими делами. А сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Москва в ответ должна взыскать с Киева деньги, за нанесенный им ущерб полуострову, когда он еще находился под юрисдикцией Украины, передает портал «Утро.ру».
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Комментарии 1
В мире , Андрей Окара , Мария Захарова , Сергей Цеков , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , Ytro.ru , Киев , Москва , Республика Крым , Севастополь
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