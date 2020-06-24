Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп предложил переименовать коронавирус в «кунг-флю» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 41 минуту назад
Трамп предложил переименовать COVID-19 в «кунг-флю»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп счел странным название коронавирусной инфекции COVID-19 и предложил переименовать ее в «кунг-флю» или «китайский грипп».
«Я мог бы назвать вам 19 или 20 имен для этого, верно? «Ухань» было запоминающимся (названием). Коронавирус, да? Кунг-флю, да? COVID-19. COVID. Я спросил: что такое 19? Некоторые люди не могут объяснить, что такое 19-й и COVID-19. Это странное название. Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом. Китайский грипп, так ведь?» — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Аризоне, передает РИА «Новости».
Название «кунг-флю» Трамп образовал из названия китайских единоборств «кунг-фу» и слова flu, что по-английски означает грипп.
Тем временем академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань выразил мнение, что коронавирус не исчезнет к зиме этого года — весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет.
Между тем, Россия преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в России зафиксирован 26 марта — 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми Россия выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о нежелании ЕС пускать к себе россиян после открытия границ Стало известно о нежелании ЕС пускать к себе россиян после открытия границ Макрон бросил вызов Эрдогану Макрон бросил вызов Эрдогану В Совфеде оценили новый поворот в расследовании крушения MH17 В Совфеде оценили новый поворот в расследовании крушения MH17
Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Лукашенко прибыл на парад
Лукашенко прибыл на парад
В Ливии начинается мировая война
В Ливии начинается мировая война
«Это Суд Линча»: в США нашли тела афроамериканцев у деревьев
«Это Суд Линча»: в США нашли тела афроамериканцев у деревьев
Видео
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
00:05
Путин оценил парад Победы жестом
Политика
Чиновник «поздравил» россиян с началом войны
00:07
Чиновник «поздравил» россиян с началом войны
Общество
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Путин обратился к ветеранам с просьбой
00:05
Путин обратился к ветеранам с просьбой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение