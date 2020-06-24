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На Украине заявили, что деньги на борьбу с COVID-19 не дошли в города 

РИА Новости 19 минут назад
Украина: «Деньги на борьбу с COVID-19 не дошли»
Фото: Управління Державної служби України з НС у Черкаській області
Финансовая помощь от государства из фонда борьбы с коронавирусом не дошла в украинские города, все куплено благотворителями, заявил во вторник мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко.
Ранее правительство Украины разработало изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако парламент не поддержал предложенные правительством изменения и отправил законопроект на доработку. В доработанном варианте закона кабмин предложил внести изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривают создание фонда борьбы с COVID-19 на сумму около 2,4 миллиарда долларов вместо планируемых ранее 3,4 миллиарда долларов. Именно за этот вариант проголосовали депутаты Верховной рады.
"Боролись с коронавирусом. Боролись, боролись. Я вам скажу на примере нашего города, так боролись, так эту помощь давали, что она к нам просто не дошла. Наверное, она так же не дошла к другим городским главам, потому что те 98 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов), которые мы выделились из городского бюджета, и те 900 тысяч (33,7 тысячи долларов), которые нам дали из областного бюджета, это областные центры, это приблизительно такие цифры имеют мои коллеги из других городов. А где же те миллиарды, которые депутаты распределяли? Мне просто интересно, где они. Почему не дошли до нас?" — заявил Бондаренко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, государство не поставило в город ни одного аппарата ИВЛ и ни одной ПЦР-системы для тестирования. Все купили благотворители.
"Извините, если я городской глава один на один остался в борьбе с коронавирусом, то я считаю, что я сам должен принимать решение, когда карантин смягчать, когда ослаблять, когда усилить. Потому что те 120 миллионов (4,5 миллиона долларов), которые наш город недополучил в результате принятого преступного решения кабинета министров про карантин, нам никто не вышел не сказал, что мы вам компенсируем", — добавил он.
Минздрав Украины ранее сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 38 074, умерли 1 035 человек, 16 956 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Анатолий Бондаренко , Минздрав РФ , Правительство Украины , Верховная Рада
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