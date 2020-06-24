Саакашвили рассказал о походах с Трампом по ночным клубам 

По его словам, такие знаменитые американцы как Хилари Клинтон , Дональд Трамп и Джон Маккейн любили посещать Грузию. Последний, как утверждает Саакашвили, был там десять раз. «Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — вспомнил бывший грузинский лидер.

Также, как рассказал Саакашвили, к нему приезжал Борис Березовский и просил организовать свадьбу. Однако девушка с нее сбежала, заявив, что ничего не будет делать без своих родителей с Поволжья.

В эфире той же передачи нынешний глава Национального совета реформ Украины предрек стране голод. По его словам, Украина находится на грани экономической катастрофы. Он добавил, что гражданам страны не удастся подработать в Европе — вакансии для украинцев, по мнению Саакашвили, появятся там в последнюю очередь.