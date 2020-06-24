В Шэньчжэне к 2027 году построят «город будущего» 

Китайский технологический гигант Tencent планирует построить собственный город на 320 акрах земли в Шэньчжэньском заливе. Так называемый Net City будет функционировать на автономных источники энергии и поощрять прогулки пешком и на велосипеде. Строительство планируется осуществить в три этапа в течение семи лет.

Семилетний проект разрабатывается в партнерстве с архитектурной фирмой NBBJ и будет спроектирован как автономный «город будущего» с особым акцентом на экологичность и благоприятные для пешеходов зеленые зоны.

Город будет расположен на площади, примерно равной центру Манхэттена, строительство планируется начать во второй половине 2020 года, пишет The Wall Street Journal.

«В современном компьютерном мире мы вольны представить себе высокоинтегрированный город, который сочетает пространства для работы, жизни, отдыха так, чтобы способствовать большей синергии между людьми», — сказал Джонатан Уорд из NBBJ.

Первый этап строительства будет сосредоточен на строительстве квартир, офисных зданий и транспортного узла с метро и паромным сообщением, чтобы соединиться с остальной частью Шэньчжэня. Вторая и третья очереди строительства будут сосредоточены на возведении торговых центров, школа, общественных парков и спортивных сооружений.

Город спроектирован таким образом, чтобы поощрять жителей ходить пешком или ездить на велосипеде, с ограниченным количеством дорог для автомобилей.

Все здания будут построены с террасами, чтобы максимизировать открытое пространство, этажность — от 1 до 30, большинство зданий будут обеспечены солнечными батареями на крышах.

Город также будет иметь специально обустроенное прибрежное пространство вдоль залива Шэньчжэнь, предназначенное для предотвращения наводнений во время штормовых волн.