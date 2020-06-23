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Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского 

Газета.Ru 27 минут назад
Радикалы напали на депутата партии Зеленского
Фото: РИА Новости
Украинские радикалы из партии "Национальный корпус" совершили нападение на депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко. Ицидент произошел в городе Березное, расположенном в Ровенской области Украины, передает телеканал "112 Украина".
Как сообщил парламентарий, он приехал в Березное на встречу с местными жителями. Литвиненко рассказал, что во время встречи к его офису подошли члены "Национального корпуса" с краской, яйцами, камнями и "каким-то огнестрельным оружием", после чего он закончил прием и собирался покинуть здание. Однако при выходе из здания протестующие стали провоцировать его и стражей порядка.
"Было нападение на меня, на мою помощницу, на водителя. Есть факты повреждения машины", — сказал Литвиненко.
Как сообщает Национальная полиция по Ровенской области, что в результате столкновений были задержаны 15 человек, пострадал один сотрудник полиции. По факту хулиганства и нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органов открыты уголовные дела.
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Комментарии
В мире , Украина , Сергей Литвиненко
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