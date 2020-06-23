В Ливии начинается мировая война 

Когда несколько месяцев назад английские эксперты предупредили, что ситуация в Ливии становится всё более взрывоопасной и даже грозит перерасти в мировую бойню, их предсказание многим показалось чересчур преувеличенным. Однако в последние дни в ливийский конфликт втягивается всё больше стран, которые стягивают на север Африки всё больше войск.

Судите сами. На днях НАТО подтвердило информацию о том, что недавно у берегов Ливии произошёл серьёзный инцидент между военными кораблями Франции Турции . Подобные новости выглядят буквально как из прошлого — в Европе все хорошо помнят, что несколько столетий назад флот Османской империи контролировал чуть ли не всё Средиземное море. Сейчас же, по французским данным, турецкий фрегат отказался выполнить распоряжение о досмотре груза и «взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения». То есть, говоря простым языком, турки продемонстрировали французам, что готовы открыть огонь. Это вызвало возмущение в Париже — французское министерство обороны даже заявило, что с турецким присутствием в Ливии пора что-то делать.

Дальше — больше. Некоторое время назад угрожать Турции стал и президент Египта ас-Сиси. Он заявил, что его страна тоже готова вмешаться в ливийский конфликт и остановить продвижение турецких войск к городу Сирт. Мол, это произойдёт «в соответствии с принципами международного права и будет направлено на защиту стабильности в Ливии». Кроме этого хорошо известно, что в этой стране сейчас находятся военные самолёты, переданные фельдмаршалу Хафтару то ли Сирией, то ли Россией. Есть там и наши бойцы ЧВК. По последним данным, турки пока всё же не отказались от своих планов по взятию Сирта. В случае продолжения их наступления обстановка может резко обостриться.