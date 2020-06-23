Известная порноактриса оценила порноверсию «Дома-2»

Порноактриса Lola Taylor ( Любовь Бушуева ) назвала практику бесплатного предоставления квартир в Екатеринбурге за участие в порно-стримах добрым делом. Как выяснилось на днях, в качестве площадок для съёмок реалити-шоу для взрослых использовалось около десятка жилых помещений в обычных многоквартирных домах.

Вон сколько у нас студентов, которые нуждаются в деньгах. Кому надо предоставить жилье — тоже хорошо. Я уверена, организатор съёмок со всеми договаривался. Взаимовыгодно. Все были счастливы и довольны. У меня нет сомнений в том, что он хороший человек. Я бы поснималась у него, — заявила Taylor в комментарии для НТВ.

Ранее жильцы таких квартир сами рассказали как стали участниками шоу. Жильё людям предоставляли бесплатно. Оно было оборудовано видеокамерами. Условием проживания было частое занятие сексом. При этом за участие в трансляции жителям платили деньги. Больше всего получали те, у кого больше просмотров и качественный контент.

Трансляцию организовала компания Hebert Metals LP, зарегистрированная в британском Эдинбурге. В РФ к их ресурсу можно подключиться только через VPN, а подписка стоит несколько десятков долларов в месяц. Порочный бизнес раскрыли благодаря бдительным соседям. Они обратились в полицию, так как думали, что за стенкой кого-то насилуют, писал NEWS.ru.