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Саакашвили предрек украинским семьям голод из-за грядущего кризиса 

Вечерняя Москва и ещё 16 30 минут назад
Саакашвили предрек голод на Украине
Фото: twitter.com/prop_tighthead
Экс-президент Грузии и нынешний глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украину ожидает масштабная экономическая катастрофа, которая приведет людей к обнищанию и голоду.
Политик сообщил, что страна идет к распаду и призвал всех внимательнее отнестись к проблеме.
— Мы стоим перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод, — сказал он в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» на YouTube-канале украинского журналиста.
Саакашвили добавил, что при усердной работе ситуацию в стране можно исправить в течение 100 дней, однако политик не назвал конкретных мер для решения проблемы.
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В мире , Михаил Саакашвили , Дмитрий Гордон , Грузия
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