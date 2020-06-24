Саакашвили предрек голод на Украине

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Экс-президент Грузии и нынешний глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украину ожидает масштабная экономическая катастрофа, которая приведет людей к обнищанию и голоду.

Политик сообщил, что страна идет к распаду и призвал всех внимательнее отнестись к проблеме.

— Мы стоим перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод, — сказал он в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона » на YouTube-канале украинского журналиста.

Саакашвили добавил, что при усердной работе ситуацию в стране можно исправить в течение 100 дней, однако политик не назвал конкретных мер для решения проблемы.