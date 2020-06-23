В США не знают, где заканчиваются границы России 

За океаном внимательно изучают опубликованный недавно Указ президента России «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Это неудивительно — впервые за последние десятилетия наша страна обнародовала подробные разъяснения своей политики по применению ядерного оружия. Между тем в ходе обсуждения этого документа выяснилось, что кое-кто в США не понимает, где именно сейчас заканчиваются границы России.

КОНЕЧНО, многие в мире хорошо помнят шутку Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. Но дело в ней только отчасти. В США очень обеспокоены тем, что в опубликованном документе прямо указаны причины, из-за которых Москва может первой применить ядерное оружие. Одна из них — нападение любой вражеской страны, пусть и с применением только обычных вооружений, но в результате которого под угрозу будет поставлено само существование нашего государства.

Как утверждает американский журнал The National Interest, «этот элемент российской ядерной стратегии называется „эскалация ради деэскалации“ и подразумевает применение тактического ядерного оружия против обычного нападения НАТО подавляющей силы». Это зеркальное отражение хорошо известной ядерной политики Североатлантического альянса времён холодной войны. Правда, как признаются эксперты журнала, сейчас возникает любопытный вопрос — а что именно в настоящее время следует считать российской территорией? Тем более учитывая особое отношение Кремля к ближнему зарубежью России — территориям бывших советских республик, например Прибалтики, где проживает немало российских граждан.

То есть в США предполагают, что Москва сможет применить ядерное оружие даже в случае нападения на наших соотечественников, проживающих за пределами официальных границ России — в том же Донбассе. Вопрос действительно непростой — он требует специального ответа российских властей.